Президент Грузии: около 100 тысяч россиян обосновались в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. После объявления частичной мобилизации в россии, границу с Грузией пересекли около 700 тысяч россиян, из них 100 000 – остались в стране. Об этом сообщила в эфире радиостанции France Inter президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает УНН.
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«Более 700 тысяч россиян перешли границу с Грузией. Вероятно, 600 000 среди них уехали в разные стороны, в соседнюю Армению, Турцию и страны Европы. Около 100 000 остались. Никакого серьезного инцидента не происходило. Время от времени происходят словесные перепалки, но в целом это русское население, которое прибыло в Грузию и на данный момент остается там, – это население, которое явно не хочет разделить судьбу воюющей путинской россии и не хочет быть мобилизованным», – сообщила Зурабишвили.
Она также добавила, что сейчас в Грузии находиться около 30 тысяч украинских беженцев.
Напомним
В октябре министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил, что программа помощи украинским беженцам в Грузии продлена на шесть месяцев.