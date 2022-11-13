Президент Грузии: около 100 тысяч россиян обосновались в стране

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«Более 700 тысяч россиян перешли границу с Грузией. Вероятно, 600 000 среди них уехали в разные стороны, в соседнюю Армению, Турцию и страны Европы. Около 100 000 остались. Никакого серьезного инцидента не происходило. Время от времени происходят словесные перепалки, но в целом это русское население, которое прибыло в Грузию и на данный момент остается там, – это население, которое явно не хочет разделить судьбу воюющей путинской россии и не хочет быть мобилизованным», – сообщила Зурабишвили.

Она также добавила, что сейчас в Грузии находиться около 30 тысяч украинских беженцев.

Напомним

В октябре министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил, что программа помощи украинским беженцам в Грузии продлена на шесть месяцев.



