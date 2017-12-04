Президент гарантував бізнесу полегшення життя
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Примножити доходи місцевих і державного бюджету можна також завдяки розвитку малого та середнього бізнесу у місцевих громадах. Про це заявив президент України Петро Порошенко на ІІ всеукраїнському форумі об'єднаних громад, передає кореспондент УНН.
“Розвиток малого та середнього бізнесу забезпечить надходження до місцевих та держбюджету”, — наголосив він.
За словами Порошенка, щоб забезпечити розвиток бізнесу необхідно створити нові сприятливі умови для діяльності підприємств та стимулювати інвестиції.
З цією метою президент запропонував:
1) З 1 січня 2019 року замінити податок на прибуток податком на виведений капітал. Тобто оподатковуватиметься лише та частина прибутку, яка не йде на розвиток та модернізацію підприємств.
2) Наступного бюджетного року запровадити розстрочку на сплату ПДВ на імпортне обладнання для виробництва, а також звільнення такого обладнання від митних платежів.
Крім того, глава держави сподівається, що буде продовжено мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу.
“Дуже важливим є прийняття закону, який називають у народі "Маски-шоу.Стоп". Він зупиняє Маски-шоу на будь-яких підприємствах. Надалі силові структури будуть позбавлені можливості впливати на бізнес. Натомість буде створено Державне бюро з фінансової безпеки або фінансових розслідувань у діяльності якого буде переважати інтелектуально-аналітична складова протидії злочинності у сфері економіки та фінансів. Ефективність такої протидії точно буде залежати не від кількості вибитих спецназом дверей”, — наголосив Порошенко.