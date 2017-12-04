Президент гарантував бізнесу полегшення життя

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Примножити доходи місцевих і державного бюджету можна також завдяки розвитку малого та середнього бізнесу у місцевих громадах. Про це заявив президент України Петро Порошенко на ІІ всеукраїнському форумі об'єднаних громад, передає кореспондент УНН.