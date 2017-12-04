Президент гарантировал бизнесу облегчения жизни

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Приумножить доходы местных и государственного бюджета можно благодаря развитию малого и среднего бизнеса в местных общинах. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на II всеукраинском форуме объединенных общин, передает корреспондент УНН.

"Развитие малого и среднего бизнеса обеспечит поступления в местные и госбюджету", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, чтобы обеспечить развитие бизнеса необходимо создать новые благоприятные условия для деятельности предприятий и стимулировать инвестиции.

С этой целью президент предложил:

1) 1 января 2019 заменить налог на прибыль налогом на выведен капитал. То есть будет облагаться только та часть прибыли, которая не идет на развитие и модернизацию предприятий.

2) На следующий бюджетный год ввести рассрочку на уплату НДС на импортное оборудование для производства, а также освобождение такого оборудования от таможенных платежей.

Кроме того, глава государства надеется, что будет продлен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

"Очень важным является принятие закона, который называют в народе "Маски-шоу.Стоп". Он останавливает Маски-шоу на любых предприятиях. В дальнейшем силовые структуры будут лишены возможности влиять на бизнес. Зато будет создано Государственное бюро по финансовой безопасности или финансовых расследований в деятельности которого будет преобладать интеллектуально-аналитическая составляющая противодействия преступности в сфере экономики и финансов. Эффективность такого противодействия точно будет зависеть не от количества выбитых спецназом дверей", - подчеркнул Порошенко.

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