Президент Франції закликав ЄС відповісти на заяви Д.Трампа про Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Європейські країни повинні дати чесну відповідь президенту США Дональда Трампа у відповідь на його спроби підірвати єдність Європейського союзу у вигляді схвалення рішення Великобританії про вихід з ЄС, передає УНН із посиланням на Reuters.
“Коли такі заяви лунають із боку президента США і коли він говорить про Brexit як про модель для інших країн, я думаю, що ми повинні відповісти”, — сказав Ф.Олланд.
Дану заяву він зробив у відповідь на слова Д.Трампа, який назвав Brexit “фантастичною річчю” для Британії.
Раніше повідомлялося, що Ф.Олланд назвав рішення Трампа “викликом” Європі.
Як повідомляв УНН, у Каліфорнії стартувала кампанія за Calexit та збір підписів за зміни до конституції США.