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Президент Франції закликав ЄС відповісти на заяви Д.Трампа про Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Європейські країни повинні дати чесну відповідь президенту США Дональда Трампа у відповідь на його спроби підірвати єдність Європейського союзу у вигляді схвалення рішення Великобританії про вихід з ЄС, передає УНН із посиланням на Reuters.

“Коли такі заяви лунають із боку президента США і коли він говорить про Brexit як про модель для інших країн, я думаю, що ми повинні відповісти”, — сказав Ф.Олланд.

Дану заяву він зробив у відповідь на слова Д.Трампа, який назвав Brexit “фантастичною річчю” для Британії.

Раніше повідомлялося, що Ф.Олланд назвав рішення Трампа “викликом” Європі.

Як повідомляв УНН, у Каліфорнії стартувала кампанія за Calexit та збір підписів за зміни до конституції США.

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