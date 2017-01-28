Президент Франции призвал ЕС ответить на заявления Д.Трампа о Brexit

"Когда такие заявления исходят от президента США и когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, я думаю, что мы должны ответить", - сказал Ф.Олланд.

Данное заявление он сделал в ответ на слова Д.Трампа, который назвал Brexit "фантастической вещью" для Великобритании.

Ранее сообщалось, что Ф.Олланд назвал решение Д.Трампа "вызовом" Европе.

Как сообщал УНН, в Калифорнии стартовала кампания по Calexit и сбор подписей за изменения в Конституцию США.