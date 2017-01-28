Президент Франции призвал ЕС ответить на заявления Д.Трампа о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Европейские страны должны дать честный ответ президенту США Дональду Трампу в ответ на его попытки подорвать единство Европейского союза в виде принятия решения Великобритании о выходе из ЕС, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Когда такие заявления исходят от президента США и когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, я думаю, что мы должны ответить", - сказал Ф.Олланд.
Данное заявление он сделал в ответ на слова Д.Трампа, который назвал Brexit "фантастической вещью" для Великобритании.
Ранее сообщалось, что Ф.Олланд назвал решение Д.Трампа "вызовом" Европе.
Как сообщал УНН, в Калифорнии стартовала кампания по Calexit и сбор подписей за изменения в Конституцию США.