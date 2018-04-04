Президент ФК "Олімпіакос" оштрафував та відправив гравців у відпустку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Власник титулованого грецького ФК “Олімпіакос” Евангелос Марінакіс вирішив здійснити кардинальні міри в напрямку футболістів через останні невтішні результати колективу, передає УНН з посиланням на ВВС.
Президент клубу з Піреї наклав штраф на футболістів основної команди у вигляді 400 тис. дол., а також відправив частину у відпустку не чекаючи кінця сезону. Імена даних гравців не розголошуються.
“Я та інші фанати вже достатньо натерпілися від вас, досить. Ви підете сьогодні у відпустку”, — заявив Марінакіс.
Замінити частину основних футболістів мають молоді спортсмени з дублюючого клубу.
Примітно, що судноплавний магнат Марінакіс, який також володіє англійським ФК “Ноттінгем Форест”, в 2015-му році карав свою грецьку команду за схожою схемою — штрафом за виступи на 500 тысяч євро.
Зауважимо, що діючі чемпіони Греції на даний момент займають третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Греції (6 очок відставання від лідера “АЕКа”). В останніх восьми матчах, команда Оскара Гарсії Жуньєнта здобула лише три перемоги.
Додамо, що “Олімпіакос” є найтитулованішою командою Греції — 44 титули переможця внутрішньої першості.