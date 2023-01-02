Президент Фінляндії у своїй новорічній промові прирівняв путіна до сталіна

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Під час промови Ніїністе виділив три теми, які потрясли фінське суспільство у 2022-му: повномасштабне вторгнення росії в Україну й економічні проблеми, що виникли у зв'язку з цим, а також рішення Фінляндії в галузі політики безпеки.

За його словами, між загарбницькою війною рф і Зимовою війною (Радянсько-фінська війна) у Фінляндії є схожість. Президент наголосив, що Гельсінкі продовжать рішуче надавати підтримку Києву спільно з Європою та іншими міжнародними партнерами. Він додав, що і росія, і радянський союз "припустилися грубої помилки", вважаючи, що "швидко поставлять Україну та Фінляндію на коліна".

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"Лідери авторитарної країни, сталін та путін, не врахували суттєвого чинника, що у вільній країні люди мають волю і переконання, і що є народ, який діє спільно, – це велика сила", - заявив Ніїністе.

Лідер Фінляндії зауважив, що другим прорахунком кремля була думка, що симпатії Європи або Заходу до України ослабнуть. Цього не сталося, доля українців перекликається з глибоким співчуттям, підсумував він.

Нагадаємо

У парламенті Фінляндії наприкінці грудня 2022 року закликали уряд першими в Європі почати постачання Україні танків Leopard 2.