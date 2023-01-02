Президент Финляндии в своей новогодней речи приравнял путина к сталину

Детали

Во время речи Ниинистё выделил три темы, которые потрясли финское общество в 2022-м: полномасштабное вторжение россии в Украину и возникшие в связи с этим экономические проблемы, а также решение Финляндии в отрасли политики сохранности.

По его словам, между захватнической войной рф и Зимней войной в Финляндии (Советско-финская война) есть сходство. Президент подчеркнул, что Хельсинки продолжат решительно оказывать поддержку Киеву совместно с Европой и другими международными партнерами. Он добавил, что и россия, и советский союз "допустили грубую ошибку", считая, что "быстро поставят Украину и Финляндию на колени".

Цитата

"Лидеры авторитарной страны, сталин и путин, не учли существенного фактора, что в свободной стране люди имеют волю и убеждения, и что действующий совместно народ – это большая сила", - заявил Ниинистё.

Лидер Финляндии отметил, что вторым просчетом кремля было мнение, что симпатии Европы или Запада к Украине ослабеют. Этого не произошло, судьба украинцев перекликается с глубоким сочувствием, подытожил он.

Напомним

В парламенте Финляндии в конце декабря 2022 года призвали правительство первыми в Европе начать поставку Украине танков Leopard 2.