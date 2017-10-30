Президент Філіппін пообіцяв Трампу "справедливий прийом"

"Я буду мати справу з президентом Трампом справедливим чином, прийму його як важливого лідера. Я також прислухаюся до його слів", - заявив Дутерте.

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За словами філіппінського лідера, зі своїм американським колегою він обговорить тероризм, співпрацю двох країн і боротьбу з наркотиками.

Зазначимо, що в листопаді Трамп відвідає кілька азіатських країн, в тому числі Філіппіни.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп пропонував іранському президенту Хасану Роухані провести особисту зустріч в рамках Генасамблеї ООН.