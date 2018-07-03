Президент ФІБА: Україна зберігає пріоритетне право на проведення чемпіонату Європи

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 55585 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 113684 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 104555 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 133298 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 107924 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121392 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161703 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190199 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 296454 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167356 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.5 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Сумах призупинили аварійно-відновлювальні роботи: подробиці

У Сумах призупинили аварійно-відновлювальні роботи: подробиці

25 березня, 19:26 • 12414 перегляди
Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

25 березня, 19:45 • 16762 перегляди
росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

25 березня, 20:11 • 15341 перегляди
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 16345 перегляди
На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

25 березня, 20:29 • 11444 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 133299 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 166140 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 296454 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 226430 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252655 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 32108 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52724 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57344 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55558 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69762 перегляди
Актуальне
Президент ФІБА: Україна зберігає пріоритетне право на проведення чемпіонату Європи

Президент ФІБА: Україна зберігає пріоритетне право на проведення чемпіонату Європи

Київ • УНН

 • 9559 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. В Олімпійському домі відбулася робоча зустріч очільника Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки з президентом Європейської федерації баскетболу (ФІБА Європа) Тургаєм Демірелем, інформує УНН з посиланням на НОК України.

У зустрічі також взяв участь віце-президент ФІБА Європа, член виконкому НОК України та президії ФБУ, Олімпійський чемпіон Олександр Волков, президент ФБУ Михайло Бродський та генеральний секретар організації Володимир Драбіковський.

У ході конструктивного діалогу сторони обговорили нинішній стан та подальші перспективи розвитку баскетболу в Україні.

Демірель зазначив, що ФІБА Європа вже в найближчій перспективі розраховує на Україну як на країну-господарку Євробаскету.

“Нині формат проведення Євробаскету змінено, отож господарями найближчих чемпіонатів Європи — 2021 чи 2025 років — можуть стати відразу 4-5 країн. Україна, яка отримувала цю почесну місію ще у 2015 році, однак, на жаль, не змогла нею скористатися, зберігає за собою пріоритетне право стати господарем турніру так швидко, як тільки відчує готовність країни та національної збірної”, — зауважив голова ФІБА.

Нагадаємо, що Україна мала проводити європейську першість в 2015-му році, однак через соціально-політичне становище Україна відмовилася від прийняття такого престижного заходу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.53
Bitcoin
$87,293.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,048.19
Ethereum
$2,052.61