Президент ФІБА: Україна зберігає пріоритетне право на проведення чемпіонату Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. В Олімпійському домі відбулася робоча зустріч очільника Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки з президентом Європейської федерації баскетболу (ФІБА Європа) Тургаєм Демірелем, інформує УНН з посиланням на НОК України.
У зустрічі також взяв участь віце-президент ФІБА Європа, член виконкому НОК України та президії ФБУ, Олімпійський чемпіон Олександр Волков, президент ФБУ Михайло Бродський та генеральний секретар організації Володимир Драбіковський.
У ході конструктивного діалогу сторони обговорили нинішній стан та подальші перспективи розвитку баскетболу в Україні.
Демірель зазначив, що ФІБА Європа вже в найближчій перспективі розраховує на Україну як на країну-господарку Євробаскету.
“Нині формат проведення Євробаскету змінено, отож господарями найближчих чемпіонатів Європи — 2021 чи 2025 років — можуть стати відразу 4-5 країн. Україна, яка отримувала цю почесну місію ще у 2015 році, однак, на жаль, не змогла нею скористатися, зберігає за собою пріоритетне право стати господарем турніру так швидко, як тільки відчує готовність країни та національної збірної”, — зауважив голова ФІБА.
Нагадаємо, що Україна мала проводити європейську першість в 2015-му році, однак через соціально-політичне становище Україна відмовилася від прийняття такого престижного заходу.