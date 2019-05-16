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Президент ФФУ та легендарні футболісти провели "Відкритий урок футболу" в Запоріжжі

Президент ФФУ та легендарні футболісти провели "Відкритий урок футболу" в Запоріжжі

Київ • УНН

 • 18891 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко й легенди українського футболу Ігор Бєланов та Олександр Шовковський провели “Відкритий урок футболу” в Запоріжжі, передає УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.

Як повідомили у прес-службі, після вирішальної битви на “Славутич-Арені” між “Шахтарем” та “Інгульцем” у Кубку України Запоріжжя продовжує активно жити футболом. “Футбол — для всіх!” — під таким гаслом 16 травня в запорізькій гімназії № 71 пройшов фестиваль у рамках соціального проекту ФФУ “Відкриті уроки футболу”, який реалізується за підтримки Європейського Союзу.

Ця ініціатива реалізується з метою залучення до занять спортом дітей, зокрема дітей-переселенців, популяризації футболу та здорового способу життя серед учнівської молоді. У рамках фестивалю на шкільному стадіоні зі штучним покриттям зібралося близько 200 дітей із кількох шкіл Запоріжжя та області. Між іншим, подібних сучасних майданчиків зі штучним покриттям у 2018 році у різних регіонах України було побудовано більше 500.

На урочистому заході побували президент Федерації футболу України Андрій Павелко, перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, голова Запорізької обласної федерації футболу Віктор Межейко та почесні гості, зірки українського футболу — володар “Золотого м’яча” Ігор Бєланов та легендарний воротар київського “Динамо”, помічник Андрія Шевченка в національній збірній Олександр Шовковський.

Андрій Павелко звернувся до учасників фестивалю, наголосивши на важливості проведення подібних заходів і привітавши всіх зі святом з нагоди Дня вишиванки: “Символічно, що цей день ми проводимо разом із вами в самому серці козацького краю — Запоріжжі. Хочу побажати, щоб цей чудовий святковий день запам’ятався вам надовго. Футбол — найцікавіший та найяскравіший вид спорту! Займайтеся футболом, мрійте про професійну кар’єру, ставте перед собою цілі й досягайте їх. Ви заслуговуєте на найкращі умови для занять спортом, і я щиро бажаю вам чудових результатів, перемог у майбутньому! Будьте сильними, здоровими — і будьте чемпіонами!”

Спортивне дійство розпочалося з веселої розминки. Після цього діти розташувалися групами на локаціях для участі в різноманітних футбольних іграх, вправах і конкурсах. Цікаво, що безпосередню участь у вправах разом із дітьми брали Андрій Павелко, Ігор Бєланов та Олександр Шовковський. Вони знайомили дітей із найпростішими елементами футболу, грали з ними у “квадрати”. Усі учасники отримали велике задоволення та позитив від свята й переконалися, що футбол — не просто гра, а спосіб життя, який об’єднує й надихає.

Федерація футболу України подарувала всім дітям м’ячи та сувеніри. Волонтери проекту отримали футбольний інвентар та спеціальні рюкзаки, які укомплектовані м’ячем, насосом, фішками, конусами та спеціальним посібником для проведення футбольних тренувань.

Також діти мали змогу поспілкуватися з легендами українського футболу, сфотографуватися з ними, узяти автографи, познайомитися один з одним та отримати велику кількість позитивних емоцій.

Нагадаємо, що проект “Відкриті уроки футболу” (Open Fun Football Schools) здійснюється в рамках співпраці між громадянським суспільством і громадським сектором задля миру, соціальної інтеграції та захисту дітей в Україні, що фінансується Європейським Союзом. Основними виконавцями в реалізації проекту виступають Асоціація крос-культурних проектів (Данія), Федерація футболу України, Всеукраїнська фундація “Захист прав дітей”, StreetFootballWorld (Німеччина) у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Національною поліцією України та Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини.

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