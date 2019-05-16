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Президент ФФУ и легендарные футболисты провели "Открытый урок футбола" в Запорожье

Президент ФФУ и легендарные футболисты провели "Открытый урок футбола" в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 18891 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и легенды украинского футбола Игорь Беланов и Александр Шовковский провели "Открытый урок футбола" в Запорожье, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Как сообщили в пресс-службе, после решающей битвы на “Славутич-Арене” между “Шахтером” и “Ингульцом” в Кубке Украины Запорожье продолжает активно жить футболом. “Футбол — для всех!” — под таким лозунгом 16 мая в запорожской гимназии № 71 прошел фестиваль в рамках социального проекта ФФУ “Открытые уроки футбола”, который реализуется при поддержке Европейского Союза.

Эта инициатива реализуется с целью привлечения к занятиям спортом детей, в частности детей-переселенцев, популяризации футбола и здорового образа жизни среди учащейся молодежи. В рамках фестиваля на школьном стадионе с искусственным покрытием собралось около 200 детей из нескольких школ Запорожья и области. Между прочим, подобных современных площадок с искусственным покрытием в 2018 году в разных регионах Украины было построено более 500.

На торжественном мероприятии побывали президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко, председатель Запорожской областной федерации футбола Виктор Межейко и почетные гости, звезды украинского футбола — обладатель “Золотого мяча” Игорь Беланов и легендарный вратарь киевского “Динамо” помощник Андрея Шевченко в национальной сборной Александр Шовковский.

Андрей Павелко обратился к участникам фестиваля, отметив важность проведения подобных мероприятий и поздравив всех с праздником по случаю Дня вышиванки: “Символично, что этот день мы проводим вместе с вами в самом сердце казацкого края — Запорожье. Хочу пожелать, чтобы этот замечательный праздничный день запомнился вам надолго. Футбол — самый интересный и яркий вид спорта! Занимайтесь футболом, мечтайте о профессиональной карьере, ставьте перед собой цели и достигайте их. Вы заслуживаете лучшие условия для занятий спортом, и я искренне желаю вам замечательных результатов, побед в будущем! Будьте сильными, здоровыми — и будьте чемпионами!”

Спортивное действо началось с веселой разминки. После этого дети расположились группами на локациях для участия в различных футбольных играх, упражнениях и конкурсах. Интересно, что непосредственное участие в упражнениях вместе с детьми принимали Андрей Павелко, Игорь Беланов и Александр Шовковский. Они знакомили детей с простейшими элементами футбола, играли с ними в “квадрат”. Все участники получили большое удовольствие и позитив от праздника и убедились, что футбол — не просто игра, а образ жизни, который объединяет и вдохновляет.

Федерация футбола Украины подарила всем детям мячи и сувениры. Волонтеры проекта получили футбольный инвентарь и специальные рюкзаки, которые укомплектованы мячом, насосом, фишками, конусами и специальным пособием для проведения футбольных тренировок.

Также дети имели возможность пообщаться с легендами украинского футбола, сфотографироваться с ними, взять автографы, познакомиться друг с другом и получить большое количество положительных эмоций.

Напомним, что проект “Открытые уроки футбола” (Open Fun Football Schools) осуществляется в рамках сотрудничества между гражданским обществом и общественным сектором для мира, социальной интеграции и защиты детей в Украине, финансируемого Европейским Союзом. Основными исполнителями в реализации проекта выступают Ассоциация кросс-культурных проектов (Дания), Федерация футбола Украины, Всеукраинская фонд “Защита прав детей”, StreetFootballWorld (Германия) в партнерстве с Министерством образования и науки Украины, Национальной полицией Украины и Федеральным министерством иностранных дел Германии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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