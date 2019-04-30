Президент ФФУ привітав українців зі Всеукраїнським днем футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Учора, президент ФФУ Андрій Павелко привітав українців зі Всеукраїнським днем футболу. Про це йдеться на його сторінці у Facebook, передає УНН.
“Усіх, хто живе футболом і вболіває за цю чудову гру, вітаю з Всеукраїнським днем футболу! Нехай улюблені команди дарують яскраві спортивні емоції, нові перемоги і високі досягнення! Разом вболіваємо за весь український футбол!!!”, — написав він.
Нагадаємо, як писав УНН, у Києві пройшов благодійний турнір з футболу.
Також нагадаємо, в Україні стартував футбольний турнір Героїв АТО.