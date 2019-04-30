Президент ФФУ поздравил украинцев с Всеукраинским днем футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вчера президент ФФУ Андрей Павелко поздравил украинцев с Всеукраинским днем футбола. Об этом говорится на его странице в Facebook, передает УНН.
"Всех, кто живет футболом и болеет за эту замечательную игру, поздравляю с Всеукраинским днем футбола! Пусть любимые команды дарят яркие спортивные эмоции, новые победы и высокие достижения! Вместе болеем за весь украинский футбол!!!", - написал он.
Напомним, как писал УНН, в Киеве прошел благотворительный турнир по футболу.
Также напомним, в Украине стартовал футбольный турнир Героев АТО.