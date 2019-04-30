Президент ФФУ поздравил украинцев с Всеукраинским днем футбола

"Всех, кто живет футболом и болеет за эту замечательную игру, поздравляю с Всеукраинским днем футбола! Пусть любимые команды дарят яркие спортивные эмоции, новые победы и высокие достижения! Вместе болеем за весь украинский футбол!!!", - написал он.

Напомним, как писал УНН, в Киеве прошел благотворительный турнир по футболу.

Также напомним, в Украине стартовал футбольный турнир Героев АТО.