Президент ФБУ: швидше за все, новим тренером збірної буде іноземець

“До мене прийшов Євген Мурзін і сказав, що він готовий йти у відставку. Я вважаю, що йому спочатку треба відзвітувати перед Президіумом і визначитись, куди ми йдемо далі. Скоріш за все, новим тренером національної збірної буде іноземець, але я хочу послухати думки. Я спілкувався з Федераціями, з людьми, які в нашому виконкомі, зі спонсорами, із впливовими людьми у баскетболі, зокрема з Олександром Волковим, Богданом Гулямовим, Володимиром Драбіковським. Я дійшов висновку, що, скоріш за все, тренером буде іноземець, але і не виключаю той факт, що це буде українець. Під іноземця я вже шукаю спонсора, більш того вже є намітки, трохи пізніше розкажу, хто це — ця людина готова допомагати”, — заявив Бродський.

Проте українських фахівців президент федерації не скидає із рахунків.

“При цьому, як на мене, у нас є декілька українців, які б могли очолити збірну, але на дворічний цикл хотілося б спрацювати більш надійно та якісно. Нашим тренерам ще потрібно вчитись, хоча великий шлях за ці чотири роки пройдено і загальний рівень тренерів піднявся. В усіх клубах зараз тренують українці, дехто отримував досвід за кордоном. Тож є надія, що і у нас буде свій якісний новий тренер, хоча я і Мурзіна з рахунків не списую — подивимось, які у нього будуть успіхи за два роки. Може і до нього повернемось, але, знову ж таки, це вже буде колективне рішення”, — додав очільник ФБУ.

Зауважимо, що чоловіча національна збірна України не зуміла пробитися у фінальну частину чемпіонату світу-2019. Команда Мурзіна подолала перший кваліфікаційний раунд, а у другій частині відбору посіла в своїй групі п’яте місце, яке не дозволило збірній завоювати путівку у Китай.