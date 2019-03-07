Президент ФБУ: скорее всего, новым тренером сборной будет иностранец

“Ко мне пришел Евгений Мурзин и сказал, что он готов идти в отставку. Я считаю, что ему сначала надо отчитаться перед Президиумом и определиться, куда мы идем дальше. Скорее всего, новым тренером национальной сборной будет иностранец, но я хочу послушать мнения. Я общался с Федерациями, с людьми, которые в нашем исполкоме, со спонсорами, с влиятельными людьми в баскетболе, в частности с Александром Волковым, Богдан Гулямов, Владимиром Драбиковский. Я пришел к выводу, что, скорее всего, тренером будет иностранец, но и не исключаю тот факт, что это будет украинец. Во иностранца я уже ищу спонсора, более того уже есть наметки, чуть позже расскажу, кто это — этот человек готов помогать”, — заявил Бродский.

Однако украинских специалистов президент федерации не снимает со счетов.

“При этом, на мой взгляд, у нас есть несколько украинцев, которые могли бы возглавить сборную, но на двухлетний цикл хотелось бы сработать более надежно и качественно. Нашим тренерам еще нужно учиться, хотя большой путь за эти четыре года пройден и общий уровень тренеров поднялся. Во всех клубах сейчас тренируют украинцы, некоторые получал опыт за рубежом. Поэтому есть надежда, что и у нас будет свой качественный новый тренер, хотя я и Мурзина со счетов не списываю — посмотрим, какие у него будут успехи за два года. Может и к нему вернемся, но, опять же, это уже будет коллективное решение”, — добавил глава ФБУ.

Заметим, что мужская национальная сборная Украины не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира-2019. Команда Мурзина преодолела первый квалификационный раунд, а во второй части отбора заняла в своей группе пятое место, не позволило сборной завоевать путевку в Китай.