Президент ФБУ: самі можемо поховати майбутнє українського біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував ситуацію у складі збірної України після Олімпійських ігор у Пхьончхані, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
“Зараз більше турбуюся про те, щоб зберегти команду. Тому що на хвилі Олімпіади нездорову увагу жовтої преси і уболівальників, які раз у чотири роки дивляться біатлон, а потім випускають тонни критичних стріл на адресу спортсменів — все це додає негативу в і без того не ідеальну ситуацію. І, будемо відверті, можуть зруйнувати команду. Та ж Джима після останніх публікацій думає про те, щоб закінчити кар’єру. Ми самі можемо поховати майбутнє українського біатлону”, — заявив Бринзак.
Варто відзначити, що на Олімпіади у Південній Кореї українські біатлоністки залишились без нагород.
Нагадаємо, цього року Україні вдалось здобути на зимовий Олімпійських іграх одну медаль. Золото для країни здобув фрийсталіст Абраменко.