Президент ФБУ: сами можем похоронить будущее украинского биатлона

“Сейчас больше беспокоюсь о том, чтобы сохранить команду. Потому что на волне Олимпиады нездоровое внимание желтой прессы и болельщиков, которые четыре года смотрят биатлон, а затем выпускают тонны критических стрел в адрес спортсменов — все это добавляет негатива и без того не идеальную ситуацию. И, будем откровенны, могут разрушить команду. Та же Джима после последних публикаций думает о том, чтобы закончить карьеру. Мы сами можем похоронить будущее украинского биатлона”, - заявил Брынзак.

Стоит отметить, что на Олимпиаде в Южной Корее Украинские биатлонистки остались без наград.

Напомним, в этом году Украине удалось получить на зимний Олимпийских играх одну медаль. Золото для страны получил фрийсталист Абраменко.