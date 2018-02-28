Президент ФБУ: сами можем похоронить будущее украинского биатлона
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал ситуацию в составе сборной Украины после Олимпийских игр в Пхенчхане, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
“Сейчас больше беспокоюсь о том, чтобы сохранить команду. Потому что на волне Олимпиады нездоровое внимание желтой прессы и болельщиков, которые четыре года смотрят биатлон, а затем выпускают тонны критических стрел в адрес спортсменов — все это добавляет негатива и без того не идеальную ситуацию. И, будем откровенны, могут разрушить команду. Та же Джима после последних публикаций думает о том, чтобы закончить карьеру. Мы сами можем похоронить будущее украинского биатлона”, - заявил Брынзак.
Стоит отметить, что на Олимпиаде в Южной Корее Украинские биатлонистки остались без наград.
Напомним, в этом году Украине удалось получить на зимний Олимпийских играх одну медаль. Золото для страны получил фрийсталист Абраменко.