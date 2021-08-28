Президент Естонії запропонувала розмістити засоби ППО середньої дальності в країні для стримування Росії - ЗМІ

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"Стримувати Росію допомогло б оборонне співробітництво Європейського союзу", - сказала Кальюлайд, і висловила думку, що одним із прикладів такої взаємодії могло б бути створення в країні системи ППО середнього радіусу дії через Фонд згуртування Євросоюзу.

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За її словами, країни Балтії, в тому числі Естонія, витрачають на оборону більше 2% ВВП, проте у них як і раніше немає, наприклад, засобів протиповітряної оборони середнього радіуса дії.

"П'ятий рік ми сидимо в Брюсселі і говоримо, що країни Балтії, в тому числі і Естонія, витрачають більше 2% валового внутрішнього продукту, проте у них як і раніше немає, наприклад, засобів протиповітряної оборони середнього радіусу дії. Чи розумно таким же чином збиратися в шостий раз, щоб визнати цей факт, або слід створити механізм, через який розподіляти ці витрати", - заявила Кальюлайд.

Додамо

Раніше президент Естонії заявила, що Україна не відповідає критеріям членства в ЄС, для якого їй потрібно виконати "багато умов".

"Вам знадобиться 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності", - заявила Кальюлайд.