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Президент Естонії повернула російському послу подаровану пляшку кримського шампанського

Президент Естонії повернула російському послу подаровану пляшку кримського шампанського

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент Естонії Керсті Кальюлайд відмовилася від подарованої російським посольством на юбілей пляшки кримського шампанського, відіславши її назад. Про це повідомляє естонське видання Eesti Ekspress, передає УНН.

"Посольство Росії привітало президента Естонії із 50-річчям, надіславши їй квіти, шоколад та пляшку кримського шампанського. Пляшку канцелярія президента повернула назад до посольства", – йдеться у новині.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Естонія не ратифікує договору про кордон з РФ.

Так, Керсті Кальюлайд святкувала свій день народження ще 30 грудня, однак про відмову від подарунка посольства Росії стало відомо лише зараз.

Офіційно адміністрація президента Естонії не повідомляє про цю ситуацію.

Нагадаємо, що в Естонії не визнали проведення Росією "виборів" у окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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