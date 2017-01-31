Президент доручив підготувати нагородження військових, які відзначились у боях під Авдієвкою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони України Степану Полтораку та Начальнику Генерального штабу Віктору Муженку підготувати матеріали та передати на нагородження імена українських військовослужбовців, які відзначилися під час бойових дій. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
"...доручив Міністру оборони України та Начальнику Генерального штабу підготувати матеріали та передати на нагородження імена українських військовослужбовців, які відзначилися під час бойових дій. Особливо Президент підкреслив необхідність відзначення державними нагородами тих, хто героїчно віддав своє життя захищаючи мир та спокій українських громадян", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.