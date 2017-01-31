Президент поручил подготовить награждение военных, которые отличились в боях под Авдеевкой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Украины Степану Полтораку и Начальнику Генерального штаба Виктору Муженко подготовить материалы и передать на награждение имена украинских военнослужащих, отличившихся во время боевых действий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.
"...поручил Министру обороны Украины и Начальнику Генерального штаба подготовить материалы и передать на награждение имена украинских военнослужащих, отличившихся во время боевых действий. Особенно Президент подчеркнул необходимость награждения государственными наградами тех, кто героически отдал свою жизнь защищая мир и покой украинских граждан" , - говорится в сообщении.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.