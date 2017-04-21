Президент доручив організувати відзначення 21-ї річниці Конституції України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення 21-ї річниці Конституції України", доручивши зокрема організувати святкові заходи з цієї нагоди, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Як зазначається, з метою гідного відзначення у 2017 році 21-ї річниці Конституції України та засвідчення провідної ролі Основного Закону України для розвитку правової системи держави, Глава держави доручив Кабінету міністрів розробити та затвердити відповідний план заходів та забезпечити його виконання.
Вказано, що указ містить завдання центральним та місцевим органам виконавчої влади з організації святкових заходів. Зокрема, уряду доручено передбачити проведення тематичних урочистих, інформаційно-освітніх заходів, ушанування автора першої української конституції гетьмана Пилипа Орлика та видатних діячів українського державотворення.
Кабінету міністрів також доручено забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів із відзначення 21-ї річниці Конституції України, трансляцію тематичних теле- та радіопередач.
Президент також доручив Міністерству закордонних справ України організувати проведення закордонними дипломатичними установами України заходів за участю української громадськості за кордоном з нагоди 21-ї річниці Конституції України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, П.Порошенко планує підписати указ про відзначення 100-річчя НАНУ.