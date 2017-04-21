Президент поручил организовать празднование 21-й годовщины Конституции Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30267 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96550 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149668 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113832 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114843 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111531 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103554 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103384 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Президент поручил организовать празднование 21-й годовщины Конституции Украины

Президент поручил организовать празднование 21-й годовщины Конституции Украины

Киев  •  УНН

 • 11363 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании 21-й годовщины Конституции Украины", поручив в частности организовать праздничные мероприятия по этому случаю, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Как отмечается, с целью достойного празднования в 2017 году 21-й годовщины Конституции Украины и заверения ведущей роли Основного Закона Украины для развития правовой системы государства, Глава государства поручил Кабинету министров разработать и утвердить соответствующий план мероприятий и обеспечить его выполнение.

Указано, что указ содержит задачи центральным и местным органам исполнительной власти по организации праздничных мероприятий. В частности, правительству поручено предусмотреть проведение тематических торжественных, информационно-образовательных мероприятий, чествования автора первой украинской конституции гетмана Филиппа Орлика и выдающихся деятелей украинского государства.

Кабинету министров также поручено обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по празднованию 21-й годовщины Конституции Украины, трансляцию тематических теле- и радиопередач.

Президент также поручил Министерству иностранных дел Украины организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий с участием украинской общественности за рубежом по случаю 21-й годовщины Конституции Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, П.Порошенко планирует подписать указ о праздновании 100-летия НАНУ.

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