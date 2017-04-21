Президент поручил организовать празднование 21-й годовщины Конституции Украины

Как отмечается, с целью достойного празднования в 2017 году 21-й годовщины Конституции Украины и заверения ведущей роли Основного Закона Украины для развития правовой системы государства, Глава государства поручил Кабинету министров разработать и утвердить соответствующий план мероприятий и обеспечить его выполнение.

Указано, что указ содержит задачи центральным и местным органам исполнительной власти по организации праздничных мероприятий. В частности, правительству поручено предусмотреть проведение тематических торжественных, информационно-образовательных мероприятий, чествования автора первой украинской конституции гетмана Филиппа Орлика и выдающихся деятелей украинского государства.

Кабинету министров также поручено обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по празднованию 21-й годовщины Конституции Украины, трансляцию тематических теле- и радиопередач.

Президент также поручил Министерству иностранных дел Украины организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий с участием украинской общественности за рубежом по случаю 21-й годовщины Конституции Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, П.Порошенко планирует подписать указ о праздновании 100-летия НАНУ.