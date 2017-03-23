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Президент доручив організувати допомогу постраждалим через пожежу на складах боєприпасів

Київ • УНН

 • 7225 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент доручив головам обласних та Київської міської державних адміністрацій допомогти постраждалим через пожежу на складах боєприпасів в Харківській області, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

"Президент Петро Порошенко дав доручення головам обласних та Київської міської державних адміністрацій вжити невідкладних заходів щодо надання допомоги мешканцям Балаклійського району Харківської області, які постраждали внаслідок пожежі на майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у переліку першочергових заходів – забезпечення будівельними матеріалами (скло, шифер), дизпаливом, продуктами харчування, а також направлення будівельних бригад для здійснення ремонтно-відновлювальних робіт.

На місці події працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, роботу якого координує голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

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