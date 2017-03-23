Президент поручил организовать помощь пострадавшим от пожара на складах боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент поручил главам областных и Киевской городской государственных администраций помочь пострадавшим от пожара на складах боеприпасов в Харьковской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Президент Петр Порошенко дал поручение главам областных и Киевской городской государственных администраций принять безотлагательные меры по оказанию помощи жителям Балаклейского района Харьковской области, которые пострадали в результате пожара на площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в перечне первоочередных мероприятий - обеспечение строительными материалами (стекло, шифер), дизтопливом, продуктами питания, а также направление строительных бригад для осуществления ремонтно-восстановительных работ.
На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работу которого координирует глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Свитличная.
По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. человек.
Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.
Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧС на складах боеприпасов открыты два уголовных производства.