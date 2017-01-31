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Президент доручив обласним держадміністраціям надати допомогу Авдіївці

Президент доручив обласним держадміністраціям надати допомогу Авдіївці

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко дав доручення головам обласних та Київської міської державним адміністраціям вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

В АП нагадали, що у результаті обстрілів у Авдіївці припинене електропостачання, обмежене теплопостачання та водопостачання.

"В переліку першочергових заходів – забезпечення теплим одягом, дизпаливом, засобами обігріву, продуктами харчування тощо", - йдеться у повідомленні.

Глава держави також доручив опрацювати питання щодо визначення місць для тимчасового розміщення мешканців Авдіївки, у разі виникнення необхідності їх евакуації з міста.

У прес-службі також повідомили, що з метою реалізації цих невідкладних дій створено Штаб надання гуманітарної допомоги постраждалим регіонам області, роботу якого координує голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський в тісній взаємодії з усіма керівниками областей України.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

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