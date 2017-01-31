Президент поручил областным госадминистрациям предоставить помощь Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение председателям областных и Киевской городской государственным администрациям принять безотлагательные меры по оказанию гуманитарной помощи жителям Авдеевки, пострадавшим в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны российских боевиков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В АП напомнили, что в результате обстрелов в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограничено теплоснабжение и водоснабжение.
"В перечне первоочередных мероприятий - обеспечение теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания и т.д.", - говорится в сообщении.
Глава государства также поручил проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки, в случае возникновения необходимости их эвакуации из города.
В пресс-службе также сообщили, что с целью реализации этих неотложных действий создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей Украины.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.