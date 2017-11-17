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Президент Чехії вважає, що європейським політикам бракує мужності визнати Крим російським

Київ • УНН

 • 12777 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Чехії Мілош Земан стверджує, що у Європі є політики, які визнають анексію Криму, але їм не вистачає мужності визнати це відкрито. Про це він заявив у інтерв’ю ТАСС, передає УНН

 

"Знаєте, те, що я єдиний політик, який висловився в цьому ключі, не означає, що інші не мають тих же самих поглядів, але у них бракує мужності, щоб висловити їх публічно", - відповів чеський президент на запитання, чим було викликана його заява про те, що "возз’єднання Криму з Росією є доконаним фактом".

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Президент Чехії порівняв Косово і Крим, а також заявив про подвійні стандарти.

"Я проти подвійних стандартів. З одного боку, ви маєте Косово, де була гарантія ООН, але ця гарантія не була забезпечена, а з іншого боку - Крим, де було проведено референдум. Це подвійні стандарти, і це погано. Якщо сьогодні Косово вважається незалежною державою, а Крим на основі результатів референдуму хоче приєднатися до Росії, то я не зможу протестувати. Тому я і вжив французький вираз fait accompli", - додав Земан.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан на засіданні ПАРЄ виступив проти санкцій відносно Росії і зазначив, що Крим анексований незаконно, але повертати Україні півострів не треба. Нехай Україна і Росія домовляться про компенсацію.

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