Президент Чехії вважає, що європейським політикам бракує мужності визнати Крим російським

"Знаєте, те, що я єдиний політик, який висловився в цьому ключі, не означає, що інші не мають тих же самих поглядів, але у них бракує мужності, щоб висловити їх публічно", - відповів чеський президент на запитання, чим було викликана його заява про те, що "возз’єднання Криму з Росією є доконаним фактом".

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Президент Чехії порівняв Косово і Крим, а також заявив про подвійні стандарти.

"Я проти подвійних стандартів. З одного боку, ви маєте Косово, де була гарантія ООН, але ця гарантія не була забезпечена, а з іншого боку - Крим, де було проведено референдум. Це подвійні стандарти, і це погано. Якщо сьогодні Косово вважається незалежною державою, а Крим на основі результатів референдуму хоче приєднатися до Росії, то я не зможу протестувати. Тому я і вжив французький вираз fait accompli", - додав Земан.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан на засіданні ПАРЄ виступив проти санкцій відносно Росії і зазначив, що Крим анексований незаконно, але повертати Україні півострів не треба. Нехай Україна і Росія домовляться про компенсацію.