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Президент Чехии считает, что европейским политикам не хватает мужества признать Крым российским

Президент Чехии считает, что европейским политикам не хватает мужества признать Крым российским

Киев  •  УНН

 • 12773 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Чехии Милош Земан утверждает, что в Европе есть политики, которые признают аннексию Крыма, но им не хватает мужества признать это открыто. Об этом он заявил в интервью ТАСС, передает УНН.

"Знаете, то, что я единственный политик, который высказался в этом ключе, не это означает, что другие не имеют тех же самых взглядов, но у них не хватает мужества, чтобы выразить их публично", - ответил чешский президент на вопрос, чем было вызвано его заявление о том, что "воссоединение Крыма с Россией является свершившимся фактом".

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Президент Чехии сравнил Косово и Крым, а также заявил о двойных стандартах.

"Я против двойных стандартов. С одной стороны Косово, где была гарантия ООН, но эта гарантия не была обеспечена, а с другой - Крым, где был проведен референдум. Это двойные стандарты, и это плохо. Если сегодня Косово считается независимым государством, а Крым на основе результатов референдума хочет присоединиться к России, то я не смогу протестировать. Поэтому я и принял французское выражение fait accompli ", - добавил Земан.

Напомним, президент Чехии Милош Земан на заседании ПАСЕ выступил против санкций в отношении России и отметил, что Крым аннексирован незаконно, но возвращать Украине полуостров не надо. Пусть Украина и Россия договорятся о компенсации.

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