Президент Чехії здійснить чотириденний візит до РФ - ЗМІ

Повідомляється, що Земан розраховує провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 21 листопада. На наступний день, 22 листопада, чеський лідер буде перебувати в Москві, де зустрінеться з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

У столиці пройде російсько-чеський бізнес-форум, на якому виступить Земан. Крім того, 23 листопада Земан з представниками ділових кіл Чехії відвідає Єкатеринбург, гдепройдет бізнес-форум за участю російських і чеських підприємців.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан на засіданні ПАРЄ виступив проти санкцій відносно Росії і зазначив, що Крим анексований незаконно, але повертати Україні півострів не треба. Нехай Україна і Росія домовляться про компенсацію.