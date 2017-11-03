Президент Чехии совершит четырехдневный визит в РФ - СМИ

Сообщается, что Земан рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным 21 ноября. На следующий день, 22 ноября, чешский лидер будет находиться в Москве, где встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

В столице пройдет российско-чешский бизнес-форум, на котором выступит Земан. Кроме того, 23 ноября Земан с представителями деловых кругов Чехии посетит Екатеринбург, гдепройдет бизнес-форум с участием российских и чешских предпринимателей.

Напомним, президент Чехии Милош Земан на заседании ПАСЕ выступил против санкций в отношении России и отметил, что Крым аннексирован незаконно, но возвращать Украине полуостров не надо. Пусть Украина и Россия договорятся о компенсации.