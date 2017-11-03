Президент Чехии совершит четырехдневный визит в РФ - СМИ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53389 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121266 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104704 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107395 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106169 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98151 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104745 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102363 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144379 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116349 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Президент Чехии совершит четырехдневный визит в РФ - СМИ

Президент Чехии совершит четырехдневный визит в РФ - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8857 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Чехии Милош Земан осуществит официальный визит в РФ с 20 по 24 ноября. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к главе государства, передает УНН

Сообщается, что Земан рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным 21 ноября. На следующий день, 22 ноября, чешский лидер будет находиться в Москве, где встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

В столице пройдет российско-чешский бизнес-форум, на котором выступит Земан. Кроме того, 23 ноября Земан с представителями деловых кругов Чехии посетит Екатеринбург, гдепройдет бизнес-форум с участием российских и чешских предпринимателей.

Напомним, президент Чехии Милош Земан на заседании ПАСЕ выступил против санкций в отношении России и отметил, что Крым аннексирован незаконно, но возвращать Украине полуостров не надо. Пусть Украина и Россия договорятся о компенсации.

 

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