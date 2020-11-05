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Президент частково визнаного Косово пішов у відставку - його звинуватили у військових злочинах

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Лідер частково визнаного Косова Хашим Тачі через звинувачення в скоєнні військових злочинів, підтверджених Спеціальним судом по Косову в Гаазі, подав у відставку. Про це повідомила в четвер сербська телерадіокомпанія РТС, пише УНН з посиланням також на Associated Press.

За її інформацією, Тачі повідомив про свою відставку на прес-конференції в Пріштіні, зазначивши, що Спеціальний суд по Косову в Гаазі підтвердив пред’явлені йому звинувачення. Після своєї заяви він, як повідомляє РТС, здався співробітникам Місії ЄС в області верховенства закону.

У четвер Спеціальний суд по Косову також підтвердив звинувачення, висунуті колишньому спікеру парламенту частково визнаного Косова Кадрі Веселі, в скоєнні військових злочинів.

Влітку Спеціальна прокуратура по Косову вказала, що підозрює Тачі і Веселі в скоєнні військових злочинів. За даними спецпрокуратури, відповідний звинувачувальний акт спрямований до Спеціального суду по Косову 24 квітня. У ньому говориться, що Тачі, Веселі і ряд інших осіб підозрюють у скоєнні військових злочинів і злочинів проти людяності за 10 пунктами. У числі іншого їм інкримінують вбивства, викрадення людей, переслідування і тортури. Стверджується, що ексбойовики “Визвольної армії Косова” Тачі і Веселі несуть відповідальність за вбивство майже 100 осіб, в тому числі косовських албанців, сербів і представників інших етнічних груп, включаючи політичних супротивників.

Спеціальний суд по Косову заснований для розгляду серйозних злочинів, скоєних в період з 1998 по 2000 рік в Косово. Приводом для його створення стала доповідь ПАРЄ, опублікована 7 січня 2011 року, в якій стверджувалося, що члени “Визвольної армії Косова” в кінці 1990-х і початку 2000-х років були причетні до наркоторгівлі, викрадень і вбивств, а також торгівлі людськими органами. Для забезпечення незалежності роботи судової інстанції її було вирішено розмістити в Гаазі.

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