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Президент Болгарії відповів на звинувачення Р.Ердогана у тиску на турецьке населення

Президент Болгарії відповів на звинувачення Р.Ердогана у тиску на турецьке населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Відповідаючи на звинувачення турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана щодо тиску на турецьке населення, президент Болгарії Румен Радєв заявив, що Софія нікого ні до чого не примушує та не потребує уроків демократії від інших держав, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації болгарського президента.

“Болгарія не дає, але також і не приймає уроків з демократії, особливо від тих країн, які не поважають принципи верховенства закону”, — заявив Румен Радєв.

Президент Болгарії також запевнив, що “вибори пройдуть спокійно, Болгарія — європейська країна, яка керується своїми законами, а не чужими емоціями”.

Раніше турецький президент звинуватив владу Болгарії в чиненні тиску на турецьке населення країни напередодні парламентських виборів.

Нагадаємо, що позачергові парламентські вибори відбудуться у Болгарії в неділю 26 березня.

Як повідомляв УНН, 17 березня Болгарія викликала свого посла в Туреччині для консультацій.

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