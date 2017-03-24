Президент Болгарии ответил на обвинения Р.Эрдогана в давлении на турецкое население

"Болгария не дает, но также и не принимает уроков по демократии, особенно от тех стран, которые не уважают принципы верховенства закона", - заявил Румен Радев.

Президент Болгарии также заверил, что "выборы пройдут спокойно, Болгария - европейская страна, которая руководствуется своими законами, а не чужими эмоциями".

Ранее турецкий президент обвинил власть Болгарии в оказании давления на турецкое население страны накануне парламентских выборов.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы состоятся в Болгарии в воскресенье 26 марта.

Как сообщал УНН, 17 марта Болгария вызвала своего посла в Турции для консультаций.