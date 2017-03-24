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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 131682 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 139303 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106878 просмотра

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Президент Болгарии ответил на обвинения Р.Эрдогана в давлении на турецкое население

Президент Болгарии ответил на обвинения Р.Эрдогана в давлении на турецкое население

Киев • УНН

 • 5268 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Отвечая на обвинения турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о давлении на турецкое население, президент Болгарии Румен Радев заявил, что София никого ни к чему не принуждает и не нуждается в уроках демократии от других государств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации болгарского президента.

"Болгария не дает, но также и не принимает уроков по демократии, особенно от тех стран, которые не уважают принципы верховенства закона", - заявил Румен Радев.

Президент Болгарии также заверил, что "выборы пройдут спокойно, Болгария - европейская страна, которая руководствуется своими законами, а не чужими эмоциями".

Ранее турецкий президент обвинил власть Болгарии в оказании давления на турецкое население страны накануне парламентских выборов.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы состоятся в Болгарии в воскресенье 26 марта.

Как сообщал УНН, 17 марта Болгария вызвала своего посла в Турции для консультаций.

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