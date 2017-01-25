Президент Болгарії призначив технічний уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент Болгарії Румен Радев призначив членів технічного уряду, який управлятиме країною в найближчі місяці, передає УНН з посиланням на Reuters.
Згідно із заявою президента, технічний уряд приступить до роботи в п'ятницю.
Як повідомляється, міністерство закордонних справ Болгарії очолить колишній посол країни в Німеччині Заради Найдьонов.
Як повідомляв УНН, президент Болгарії призначив дострокові парламентські вибори на 26 березня.