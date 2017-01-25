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Президент Болгарії призначив технічний уряд

Президент Болгарії призначив технічний уряд

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент Болгарії Румен Радев призначив членів технічного уряду, який управлятиме країною в найближчі місяці, передає УНН з посиланням на Reuters.

Згідно із заявою президента, технічний уряд приступить до роботи в п'ятницю.

Як повідомляється, міністерство закордонних справ Болгарії очолить колишній посол країни в Німеччині Заради Найдьонов.

Як повідомляв УНН, президент Болгарії призначив дострокові парламентські вибори на 26 березня.

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