Президент Болгарии назначил техническое правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Болгарии Румен Радев назначил членов технического правительства, которое будет управлять страной в ближайшие месяцы, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Согласно заявлению президента, техническое правительство приступит к работе в пятницу.
Как сообщается, министерство иностранных дел Болгарии возглавит бывший посол страны в Германии Ради Найденов.
Как сообщал УНН, президент Болгарии назначил досрочные парламентские выборы на 26 марта.