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Президент: близько 500 українських військових беруть участь у миротворчих операціях

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів України, учасників міжнародних миротворчих операцій з Міжнародним днем миротворців ООН, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Президент: близько 500 українських військових беруть участь у миротворчих операціях

“У важкий для держави час українські миротворці одними з перших стали на захист рідної Вітчизни та успішно застосовують отриманий у миротворчих операціях і місіях досвід у районі проведення антитерористичної операції”, — сказав П.Порошенко.

Також він відзначив, що цього року виповнюється 25 років з початку активної участі держави у міжнародній миротворчій діяльності.

“Бездоганне виконання завдань, мужність і високий професіоналізм українських миротворців забезпечили визнання України як впливового суб’єкта європейської і світової систем безпеки та створили сприятливі умови для формування позитивного іміджу нашої держави в світі”, — повідомив він.

За часів незалежності України понад 42 000 військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України взяли участь в міжнародних миротворчих операціях під егідою ООН, ОБСЄ та Європейського Союзу.

"На сьогодні близько 500 військовослужбовців Збройних Сил України беруть участь у 9 операціях на території 7 країн світу, демонструючи міжнародній спільноті традиційно високі професійні та моральні якості, компетентність і надійність, мужність і відвагу", — додав Президент.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 29 травня, відзначають Міжнародний день миротворця ООН.

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