Президент: около 500 украинских военных участвуют в миротворческих операциях
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины, участников международных миротворческих операций с Международным днем миротворцев ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
“В трудное для государства время украинские миротворцы одними из первых встали на защиту родного Отечества и успешно применяют полученный в миротворческих операциях и миссиях опыт в районе проведения антитеррористической операции”, — сказал П.Порошенко.
Также он отметил, что в этом году исполняется 25 лет с начала активного участия государства в международной миротворческой деятельности.
“Безупречное выполнение задач, мужество и высокий профессионализм украинских миротворцев обеспечили признание Украины как влиятельного субъекта европейской и мировой систем безопасности и создали благоприятные условия для формирования положительного имиджа нашего государства в мире”, — сообщил он.
Во времена независимости Украины более 42 000 военнослужащих Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины приняли участие в международных миротворческих операциях под эгидой ООН, ОБСЕ и Европейского Союза.
“На сегодняшний день около 500 военнослужащих Вооруженных Сил Украины принимают участие в 9 операциях на территории 7 стран мира, демонстрируя международному сообществу традиционно высокие профессиональные и моральные качества, компетентность и надежность, мужество и отвагу”, — добавил Президент.
Как сообщал УНН, сегодня, 29 мая, отмечается Международный день миротворца ООН.