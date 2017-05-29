Президент: около 500 украинских военных участвуют в миротворческих операциях

“В трудное для государства время украинские миротворцы одними из первых встали на защиту родного Отечества и успешно применяют полученный в миротворческих операциях и миссиях опыт в районе проведения антитеррористической операции”, — сказал П.Порошенко.

Также он отметил, что в этом году исполняется 25 лет с начала активного участия государства в международной миротворческой деятельности.

“Безупречное выполнение задач, мужество и высокий профессионализм украинских миротворцев обеспечили признание Украины как влиятельного субъекта европейской и мировой систем безопасности и создали благоприятные условия для формирования положительного имиджа нашего государства в мире”, — сообщил он.

Во времена независимости Украины более 42 000 военнослужащих Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины приняли участие в международных миротворческих операциях под эгидой ООН, ОБСЕ и Европейского Союза.

“На сегодняшний день около 500 военнослужащих Вооруженных Сил Украины принимают участие в 9 операциях на территории 7 стран мира, демонстрируя международному сообществу традиционно высокие профессиональные и моральные качества, компетентность и надежность, мужество и отвагу”, — добавил Президент.

Как сообщал УНН, сегодня, 29 мая, отмечается Международный день миротворца ООН.