Президент Австрії доручив Курцу сформувати новий уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент Австрії Александер Ван дер Беллен наділив лідера Австрійської народної партії Себастіана Курца мандатом на формування нового уряду країни. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"В останні кілька днів я вів глибокі дискусії з лідерами партій, представлених в Національній раді (нижня палата парламенту Австрії - ред.), і попросив всіх поставити благополуччя Австрії вище можливих партійно-політичних інтересів на переговорах, які послідують далі. Сьогодні я довіряю лідерові Австрійської народної партії Себастіану Курц як голові партії, що набрала найбільшу кількість голосів,.. формування нового уряду", - написав Ван дер Беллен в Twitter.
Своєю чергою Курц у Twitter написав, що "усвідомлює велику відповідальність і проведе переговори з усіма сторонами в найближчі дні".
Нагадаємо, перемогу на дострокових парламентських виборах в Австрії, які відбулися 29 вересня, одержала консервативна Австрійська народна партія на чолі з колишнім канцлером країни Себастіаном Курцем.
(2/2) Heute beauftrage ich ÖVP-Bundesparteiobmann @sebastiankurz als Vorsitzenden der stimmenstärksten Partei mit der Erstattung von Vorschlägen zur Bildung einer neuen #Bundesregierung im Sinne des Art. 70 Abs. 1 der Bundesverfassung. (vdb) pic.twitter.com/YEwT7IaI0W- A. Van der Bellen (@vanderbellen) 7 жовтня 2019 р
Es ist wichtig, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen & respektvoll miteinander umzugehen. Wir brauchen eine Regierung, die den Willen & die Kraft hat, die Herausforderungen der Zukunft entschieden anzugehen, aber auch auf den Errungenschaften der vorigen Regierung aufzubauen. pic.twitter.com/3v7JHAlUMo- Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 7 жовтня 2019 р