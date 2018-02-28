Президент анонсував зустріч у “норманському форматі” на рівні диппредставництв
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Найближчим часом відбудеться зустріч у “нормандському форматі” на рівні диппредставництв, на якій, в тому числі, буде обговорено питання миротворців. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на тему “Виклики — 2018”, передає кореспондент УНН.
“Ми збираємося обговорити це питання на різних рівнях "нормандського формату". Найближчим часом відбудеться зустріч на рівні дипрадників. Після виборів (у Росії — ред.), я сподіваюся, нам буде що обговорювати на найвищому рівні. Я буду робити все можливе для того, щоби якнайшвидше запровадити миротворців, бо це на сьогодні єдиний варіант, яким можна зупинити вбивства українців як цивільних, так і військових, а також відновити суверенітет на окупованому Донбасі”, — сказав він.
Раніше голова МЗС України Павло Клімкін повідомив, що порядок денний зустрічей в "нормандському форматі" буде визначено після остаточної коаліційної угоди в Німеччині.