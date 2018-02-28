Президент анонсировал встречу в "норманнском формате" на уровне диппредставительств
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В ближайшее время состоится встреча в "нормандском формате" на уровне диппредставительств, на которой, в том числе, будет обсуждаться вопрос миротворцев. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на тему "Вызовы - 2018", передает корреспондент УНН.
"Мы собираемся обсудить этот вопрос на разных уровнях "нормандского формата". В ближайшее время состоится встреча на уровне дипсоветников. После выборов (в России - ред.), я надеюсь, нам будет что обсуждать на высшем уровне. Я буду делать все возможное для того, чтобы как можно быстрее ввести миротворцев, потому что это на сегодня единственный вариант, которым можно остановить убийства украинцев как гражданских, так и военных, а также восстановить суверенитет на оккупированном Донбассе", - сказал он.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что повестка дня встреч в "нормандском формате" будет определена после окончательного коалиционного соглашения в Германии.