Претензії ФГВФО до власників збанкрутілих банків сягнули 200 млрд грн

“Наші майнові претензії до колишніх топів та власників неплатоспроможних банків перевалили за 200 млрд грн. Ці претензії заявлені у відповідних кримінальних провадженнях. За колективними позовами щодо пов’язаних осіб банків сума матеріальних претензій перевищує 90 млрд грн”, — сказав Оленчик.

Як повідомили УНН у Фонді гарантування, від початку банківської кризи ФГВФО виплатив вкладникам збанкрутілих банків близько 90 млрд грн.

Крім тогоє, протягом наступних 12 місяців Фонд планує завершити процедуру ліквідації 28 банків.