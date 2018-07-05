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Претензії ФГВФО до власників збанкрутілих банків сягнули 200 млрд грн

Претензії ФГВФО до власників збанкрутілих банків сягнули 200 млрд грн

Київ • УНН

 • 8961 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Претензії Фонду гарантування до власників та колишніх топ-менеджерів збанкрутілих банків сягнули 200 млрд грн. А претензії до пов'язаних осіб банків перевищили 90 млрд грн. Про це під час круглого столу повідомив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик, передає УНН.

“Наші майнові претензії до колишніх топів та власників неплатоспроможних банків перевалили за 200 млрд грн. Ці претензії заявлені у відповідних кримінальних провадженнях. За колективними позовами щодо пов’язаних осіб банків сума матеріальних претензій перевищує 90 млрд грн”, — сказав Оленчик.

Як повідомили УНН у Фонді гарантування, від початку банківської кризи ФГВФО виплатив вкладникам збанкрутілих банків близько 90 млрд грн.

Крім тогоє, протягом наступних 12 місяців Фонд планує завершити процедуру ліквідації 28 банків.

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