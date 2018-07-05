Претензии ФГВФЛ к владельцам обанкротившихся банков достигли 200 млрд грн

“Наши имущественные претензии к бывшим топам и владельцам неплатежеспособных банков перевалили за 200 млрд грн. Эти претензии заявлены в соответствующих уголовных процессах. По коллективным искам относительно связанных лиц банков сумма материальных претензий превышает 90 млрд грн”, — сказал Оленчик.

Как сообщили УНН в Фонде гарантирования, с начала банковского кризиса ФГВФЛ выплатил вкладчикам обанкротившихся банков около 90 млрд грн.

Кроме того, в течение следующих 12 месяцев Фонд планирует завершить процедуру ликвидации 28 банков.