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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 82895 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132842 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139738 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 176355 просмотра

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Претензии ФГВФЛ к владельцам обанкротившихся банков достигли 200 млрд грн

Претензии ФГВФЛ к владельцам обанкротившихся банков достигли 200 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 8961 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Претензии Фонда гарантирования к владельцам и бывшим топ-менеджерам обанкротившихся банков достигли 200 млрд грн. А претензии к связанным лицам банков превысили 90 млрд грн. Об этом во время круглого стола сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик, передает УНН.

“Наши имущественные претензии к бывшим топам и владельцам неплатежеспособных банков перевалили за 200 млрд грн. Эти претензии заявлены в соответствующих уголовных процессах. По коллективным искам относительно связанных лиц банков сумма материальных претензий превышает 90 млрд грн”, — сказал Оленчик.

Как сообщили УНН в Фонде гарантирования, с начала банковского кризиса ФГВФЛ выплатил вкладчикам обанкротившихся банков около 90 млрд грн.

Кроме того, в течение следующих 12 месяцев Фонд планирует завершить процедуру ликвидации 28 банков.

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