Претензии ФГВФЛ к владельцам обанкротившихся банков достигли 200 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Претензии Фонда гарантирования к владельцам и бывшим топ-менеджерам обанкротившихся банков достигли 200 млрд грн. А претензии к связанным лицам банков превысили 90 млрд грн. Об этом во время круглого стола сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик, передает УНН.
“Наши имущественные претензии к бывшим топам и владельцам неплатежеспособных банков перевалили за 200 млрд грн. Эти претензии заявлены в соответствующих уголовных процессах. По коллективным искам относительно связанных лиц банков сумма материальных претензий превышает 90 млрд грн”, — сказал Оленчик.
Как сообщили УНН в Фонде гарантирования, с начала банковского кризиса ФГВФЛ выплатил вкладчикам обанкротившихся банков около 90 млрд грн.
Кроме того, в течение следующих 12 месяцев Фонд планирует завершить процедуру ликвидации 28 банков.