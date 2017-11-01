Прем'єром Японії переобрали Абе

Повернення в прем'єрське крісло С.Абе, як повідомляється, уможливило те, що на виборах 22 жовтня Ліберально-демократична партія Японії та її коаліційний партнер отримали дві третини мандатів - понад 300 місць - у нижній палаті парламенту країни.

Очікується, що новий уряд С.Абе збереже попередній склад. Так само ця перемога уможливить подальше проведення С.Абе політики, націленої на конституційну реформу.

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Переобрання С.Абе на посаду очільника уряду відбулося за кілька днів до запланованого візиту до Японії президента США Дональда Трампа. Однією з найголовніших тем майбутніх переговорів двох лідерів, як очікується, стане ядерна та ракетна програма КНДР.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп і С.Абе домовилися посилити тиск на КНДР.