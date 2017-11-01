Премьером Японии переизбрали Абэ

Возвращение в премьерское кресло С.Абэ, как сообщается, сделало то, что на выборах 22 октября Либерально-демократическая партия и ее коалиционный партнер получили две трети мандатов - более 300 мест - в нижней палате парламента страны.

Ожидается, что новое правительство С.Абэ сохранит прежний состав. Также эта победа позволит дальнейшее проведение С.Абэ политики, нацеленной на конституционную реформу.

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Переизбрание С.Абэ на пост главы правительства произошло за несколько дней до запланированного визита в Японию президента США Дональда Трампа. Одной из главных тем предстоящих переговоров двух лидеров, как ожидается, станет ядерная и ракетная программа КНДР.

Как сообщал УНН, Д.Трамп и С.Абэ договорились усилить давление на КНДР.