Премьером Японии переизбрали Абэ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Нижняя палата парламента Японии, где большинство имеет сформированная Либерально-демократической партией коалиция, переизбрала действующего главу правительства Синдзо Абэ премьер-министром страны. Переизбрание произошло в среду, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Возвращение в премьерское кресло С.Абэ, как сообщается, сделало то, что на выборах 22 октября Либерально-демократическая партия и ее коалиционный партнер получили две трети мандатов - более 300 мест - в нижней палате парламента страны.
Ожидается, что новое правительство С.Абэ сохранит прежний состав. Также эта победа позволит дальнейшее проведение С.Абэ политики, нацеленной на конституционную реформу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США, Япония и Южная Корея планируют расширить обмен информацией по вопросам угроз КНДР
Переизбрание С.Абэ на пост главы правительства произошло за несколько дней до запланированного визита в Японию президента США Дональда Трампа. Одной из главных тем предстоящих переговоров двух лидеров, как ожидается, станет ядерная и ракетная программа КНДР.
Как сообщал УНН, Д.Трамп и С.Абэ договорились усилить давление на КНДР.