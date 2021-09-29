Прем'єром Тунісу вперше призначили жінку

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Президент Тунісу Каїс Саїд вручив мандат на формування нового уряду країни Наджле Буден Ромдан. У разі успішної спроби формування уряд Ромдан стане "першою жінкою-прем'єр-міністром Тунісу".

Саїд відправив у відставку попереднього прем'єр-міністра, призупинив роботу парламенту і прийняв широкі виконавчі повноваження в липні.

Саїд зазначив, що головна місія нового уряду буде полягати в тому, щоб "покласти край корупції та хаосу, що поширився в багатьох державних установах".

Ромдан народилася в 1958 році в провінції Кайруан в центральній частині Тунісу.

Викладала геологію в Національній інженерній школі Тунісу. Протягом кар'єри займала різні посади в Міністерстві вищої освіти і наукових досліджень. Останнім часом займалася реалізацією програм Світового банку.

Доповнення

Ромдан стане десятим прем'єр-міністром Тунісу з тих пір, як повстання 2011 року скинуло диктатора Зіна ель-Абідіна Бен Алі, що спровокувало повстання "Арабської весни".

Нині, Туніс стикнувся з кризою державних фінансів після того, як роки економічної стагнації посилилися пандемією коронавірусу і політичною боротьбою.