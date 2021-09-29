Прем'єром Тунісу вперше призначили жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Президент Тунісу Каїс Саїд призначив Наджле Буден Ромдан першою жінкою-прем'єр-міністром країни майже через два місяці після того, як він захопив владу, що його противники називають "державним переворотом". Про це пише Al Jazeera, передає УНН.
Деталі
Президент Тунісу Каїс Саїд вручив мандат на формування нового уряду країни Наджле Буден Ромдан. У разі успішної спроби формування уряд Ромдан стане "першою жінкою-прем'єр-міністром Тунісу".
Саїд відправив у відставку попереднього прем'єр-міністра, призупинив роботу парламенту і прийняв широкі виконавчі повноваження в липні.
Саїд зазначив, що головна місія нового уряду буде полягати в тому, щоб "покласти край корупції та хаосу, що поширився в багатьох державних установах".
Ромдан народилася в 1958 році в провінції Кайруан в центральній частині Тунісу.
Викладала геологію в Національній інженерній школі Тунісу. Протягом кар'єри займала різні посади в Міністерстві вищої освіти і наукових досліджень. Останнім часом займалася реалізацією програм Світового банку.
Доповнення
Ромдан стане десятим прем'єр-міністром Тунісу з тих пір, як повстання 2011 року скинуло диктатора Зіна ель-Абідіна Бен Алі, що спровокувало повстання "Арабської весни".
Нині, Туніс стикнувся з кризою державних фінансів після того, як роки економічної стагнації посилилися пандемією коронавірусу і політичною боротьбою.