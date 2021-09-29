Премьером Туниса впервые назначили женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Туниса Каис Саид назначил Наджле Буден Ромдан первой женщиной-премьер-министром страны почти через два месяца после того, как он захватил власть, что его противники называют "государственным переворотом". Об этом пишет Al Jazeera, передает УНН.
Детали
Президент Туниса Каис Саид вручил мандат на формирование нового правительства страны Наджле Буден Ромдан. В случае успешной попытки формирования правительство Ромдан станет "первой женщиной-премьер-министром Туниса".
Саид отправил в отставку предыдущего премьер-министра, приостановил работу парламента и принял широкие исполнительные полномочия в июле.
Саид отметил, что главная миссия нового правительства будет заключаться в том, чтобы "положить конец коррупции и хаосу, что распространился во многих государственных учреждениях".
Ромдан родилась в 1958 году в провинции Кайруан в центральной части Туниса.
Преподавала геологию в Национальной инженерной школе Туниса. В течение карьеры занимала различные должности в Министерстве высшего образования и научных исследований. В последнее время занималась реализацией программ Всемирного банка.
Дополнение
Ромдан станет десятым премьер-министром Туниса с тех пор, как восстание 2011 года сбросило диктатора Зина эль-Абидина Бен Али, что спровоцировало восстание "Арабской весны".
Сейчас, Тунис столкнулся с кризисом государственных финансов после того, как годы экономической стагнации усилились пандемией коронавируса и политической борьбой.