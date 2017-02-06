Прем'єра франко-українського балету з елементами хіп-хопу відбудеться в Київському театрі оперети
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Київському національному академічному театрі оперети 9 та 10 лютого о 19.00 відбудеться прем’єра франко-українського балету з елементами хіп-хопу "Переміщення/ Motion" у постановці французького хореографа Браїма Бушелагема, передає УНН з посиланням на прес-службу театру.
Сучасний балет "Переміщення" — це нагода зазирнути у мистецьке майбутнє вуличних танцівників, спроба зацікавити публіку тим, чим вони живуть насправді, завдяки чому вони вже визнані у всьому світі та запропонувати українському глядачеві по-новому поглянути на цей вид мистецтва з великої сцени.
Виставу першими побачать українці на сцені Національної оперети України, а потім Франція та інші країни Європи.
На запрошення Французького інституту в Україні, Браїм Бушелагем неодноразово відвідував Україну: спочатку з виставами, як танцюрист, пізніше — як хореограф-постановник. Захоплений професійністю і самовіддачею українських танцюристів, французький хореограф запропонував 12 українським танцівникам хіп-хопу перейти від спорту до мистецтва, від сольних виступів на міжнародних хіп-хоп чемпіонатах до створення мистецького проекту "Сучасний балет із елементами хіп-хопу "Переміщення/Motion".
Проект відбудеться за підтримки Єврорегіональної метрополії м. Ліль (MEL) та Французького інституту м. Париж, м. Рубе, регіону О-де-Франс та Департаменту культури Нор-Па-де-Кале Пакарді.
Також, 8 лютого о 18.45 в приміщенні театру пройде генеральна репетиція, після закінчення якої відбудеться зустріч представників ЗМІ з художнім керівником Національної оперети, головою Національної спілки театральних діячів України, н. а. України Богданом Струтинським, виконавчим директором Французького інституту в Україні Матьє Арденом, хореографом-постановником, автором балету Браїмом Бушелагемом, композитором, музикантом, автором музики до балету R.roo (Андрієм Симоновичем) та виконавцями.
Як повідомляв УНН, 26 січня 2017 року проект “Тельнюк: Наш Шевченко” буде представлено у Київському національному академічному театрі оперети.