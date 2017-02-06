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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьера франко-украинского балета с элементами хип-хопа состоится в Киевском театре оперетты

Киев • УНН

 • 12937 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Киевском национальном академическом театре оперетты 9 и 10 февраля в 19.00 состоится премьера франко-украинского балета с элементами хип-хопа "Перемещение/Motion" в постановке французского хореографа Я. Браими Бушелагема, передает УНН со ссылкой на пресс-службу театра.

Премьера франко-украинского балета с элементами хип-хопа состоится в Киевском театре оперетты

Современный балет "Перемещение" - это возможность заглянуть в художественное будущее уличных танцовщиков, попытка заинтересовать публику тем, чем они живут на самом деле, благодаря чему они уже признаны во всем мире и предложить украинскому зрителю по-новому взглянуть на этот вид искусства с большой сцены.

Спектакль первыми увидят украинцы на сцене Национальной оперетты Украины, а затем Франция и другие страны Европы.

По приглашению Французского института в Украине, Я. Браими Бушелагем неоднократно посещал Украину: сначала с представлениями, как танцор, позже - как хореограф-постановщик. Захваченный профессионализмом и самоотдачей украинских танцоров, французский хореограф предложил 12 украинским танцовщикам хип-хопа перейти от спорта до искусства, от сольных выступлений на международных хип-хоп чемпионатах к созданию художественного проекта "Современный балет с элементами хип-хопа" Перемещение/Motion".

Проект состоится при поддержке еврорегиональное метрополии м. Лиль (MEL) и Французского института г. Париж, г. Рубе, региона О-де-Франс и Департамента культуры Нор-Па-де-Кале Паккард.

Также, 8 февраля в 18.45 в помещении театра пройдет генеральная репетиция, после окончания которой состоится встреча представителей СМИ с художественным руководителем Национального оперетты, председателем Национального союза театральных деятелей Украины, н. а. Украина Богданом Струтинским, исполнительным директором Французского института в Украине Матье Арден, хореографом-постановщиком, автором балета Я. Браими Бушелагемом, композитором, музыкантом, автором музыки к балету R.roo (Андреем Симоновичем) и исполнителями.

Как сообщал УНН, 26 января 2017 года проект "Тельнюк: Наш Шевченко" будет представлен в Киевском национальном академическом театре оперетты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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